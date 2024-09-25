Компания Ford разыграет в лотерею уникальный Bronco Sasquatch Searcher. Внедорожник оборудован всем необходимым для поиска снежного человека: шинами внешним диаметром 35 дюймов, длинноходными амортизаторами, дополнительной светотехникой, а также навесом от солнца и парой кемпинговых стульев.

© Ford

Компания Ford предложила своим поклонникам отправиться на поиски снежного человека. Причем не пешком, а на специально подготовленном Bronco Sasquatch Searcher, который разыграют в лотерею среди прошедших тематический квест. Поисковый внедорожник получит всё, что есть у стандартного Bronco Badlands Sasquatch: 17-дюймовые колёса, шины внешним диаметром 35 дюймов, длинноходные амортизаторы Bilstein и мосты Dana 44 AdvanTEK с электронными блокировками. Плюс кое-что ещё.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Помимо прочего, это «древесная» расцветка кузова, светодиодная балка, дополнительные прожекторы, передняя и задняя камеры. Когда надоест гоняться за сасквочем по лесам, пригодятся навес и пара кемпинговых стульев. Ещё внедорожнику обещана памятная табличка на центральной консоли, особые накладки на пороги и износостойкая обивка сидений — на случай, если поиски гоминида затянутся.

© Ford

© Ford

Пробираться к заветной цели поможет «турбочетверка» 2.3 EcoBoost, развивающая до 304 лошадиных сил и 441 Нм крутящего момента. Опционально для Bronco доступен V6 2.7, который выдает 335 сил и 563 Нм и работает в паре с десятидиапазонным автоматом. Обычный Bronco Badlands с пакетом Sasquatch стоит от 57 тысяч долларов, что соответствует 5,2 миллиона рублей.