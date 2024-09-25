В России появился в продаже новый Mercedes-Benz GLC Long

Дилер привез в Россию премиальный кроссовер Mercedes-Benz GLC в удлиненной версии Long для китайского рынка по цене 9 600 000 руб. Автомобиль предлагают в версии 300 L 4Matic Luxury с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 258 л.с., АКП. Привод полный.

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Новое поколение Mercedes-Benz GLC дебютировало в 2022 году. Новинка получила платформу и салон от C-класса. Основная особенность нового поколения Mercedes-Benz GLC – связка с «умным домом».

Так, машину можно попросить включить чайник. Но функция сейчас не действует в России, поскольку немецкий бренд отключил российских дилеров от онлайн-сервисов и ПО. Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.