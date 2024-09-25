В России подешевели все модели марки GAC

Базовые версии всех моделей GAC, представленных в России, подешевели в сентябре. Приобрести автомобили можно выгоднее на 100 - 200 тысяч рублей.

Автопроизводитель из КНР GAC сделал более доступными для россиян свои автомобили. Стоимость моделей не изменилась, но была введена прямая скидка. Напомним, что в линейке бренда сейчас представлен минивэн GAC M8, а также кроссоверы GS3 и GS8.

Модель GS3 в базовом исполнении GS теперь предлагается к покупке на 100 000 рублей дешевле. Аналогичная выгода предусматривается для кроссовера GS8 в исполнении GL. При приобретении минивэна M8 прямая скидка составит 200 000 рублей. Сообщается, что такие условия будут действовать только до 30 сентября 2024 года.

С учетом использования прямой скидки начальная стоимость GAC GS3 составляет 2 199 000 рублей. Кроссовер GAC GS8 предлагается за 3 799 000 рублей, а минивэн GAC M8 - за 5 299 999 рублей.

Напомним, что паркетник GS8 носит статус флагмана в линейке GAC. В России он представлен в 7-местном исполнении. Всего в продаже предлагается 4 комплектации. Во всех используется одна силовая установка - турбированный бензиновый двигатель объемом 2 литра, мощность которого равна 248 л.с. В связке с ним заявлена 8-ступенчатая автоматическая КПП Aisin 3 поколения и полный привод.

Паркетник GS3 появился на рынке России в июне текущего года. В сегменте он конкурирует с Haval Jolion и Geely Coolray. Для клиентов предлагается 5 комплектаций с безальтернативной силовой установкой. За движение переднеприводного кроссовера отвечает турбированный мотор на 170 л.с. и 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением.

Минивэн M8 был представлен в продаже в феврале текущего года. Под капотом устанавливается турбированный двигатель мощностью 231 л.с. в сочетании с классической 8АКПП и системой переднего привода.