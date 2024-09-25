Названы любимые автомобильные бренды в России

Аналитики провели опрос среди граждан России, чтобы выяснить, какие автомобильные марки они предпочитают. В рейтинге не оказалось ни одного "китайца".

По результатам опроса, проведенного аналитиками, удалось выяснить, какие автомобили считаются любимыми у россиян. В ТОП-3 оказались BMW, Toyota и Lada. Еще недавно место российского производителя в списке занимал Mercedes-Benz.

Любимым автомобильным брендом признан японский Toyota. За него отдали голоса 12.8% опрошенных. На втором месте оказался немецкий BMW с результатом в 8.6% голосов. Еще 7.7% респондентов выделили в качестве любимой российскую марку Lada. Большая часть участников опроса заявили, что хотели бы дождаться возвращения в Россию ушедших марок. Речь шла о BMW, Mercedes-Benz и Toyota.

Следующее место рейтинга занимают автомобили компании Mercedes-Benz, а закрывает ТОП-5 марка KIA. В списке также были отмечены Hyundai, Nissan, VW, Audi и Renault.

Несмотря на то, что в рейтинге не выделили ни одну китайскую марку, продажи таких автомобилей продолжают увеличиваться. Так, с начала года в России было реализовано больше легковых автомобилей, чем за весь 2023 год. Показатель достиг отметки 591 тысяча единиц. Аналитики составили прогноз, согласно которому до конца года объем продаж китайских автомобилей достигнет 900 тысяч штук.

Напомним, что недавно компания Jaecoo официально представила для рынка России обновленный кроссовер J7. Автомобиль получил доработанный интерьер и новые комплектации. В линейке также появилась базовая версия, что сделало модель выгоднее при приобретении. Начальная стоимость обновленного Jaecoo J7 в России составляет 2 799 900 рублей. Для самой дорогой модификации используется полный привод с 4 муфтами. Ранее такая опция была доступна только для старшей J8.