Разработчик рассказал, что отличить электронную сигарету от обычной камеры не смогут

Разработчик ПО для камер ГИБДД поставил под сомнение штрафы за курение за рулём. Генеральный директор компании «Астралаб», разработчика программного обеспечения для камер ГИБДД и ЦОДД, Сергей Ласкин заявил, что дорожным камерам будет сложно отличить электронные сигареты от обычных, если водитель будет использовать их во время поездок по городу, пишет «Газета.Ru».

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Соответствующие поправки в пункт 2.7 ПДД готовит Министерство транспорта РФ. Если нововведения будут приняты, то действие запрета будет распространяться на электронные сигареты и другие устройства, которые «занимают руки». Штраф за курение составит 1,5 тысячи рублей.

По словам Ласкина, научить нейросеть определять, что есть сигарета, можно по аналогии с мобильным телефоном. Вопрос в другом — насколько вероятной будет ошибка.

«Я думаю, что достоверно и качественно отличить электронную сигарету от обычной будет тяжело. И надеюсь, что эта инициатива — просто запоздалая первоапрельская шутка», — сказал он.

Эксперт отметил, что на сигарету, как правило, никто не смотрит, пока курит. Но её опасность выше электронной, потому что зажжённая сигарета может упасть, водитель начнет её тушить, что моментально увеличивает риск ДТП. Специалист также обратил внимание на то, что некоторые электронные сигареты выглядят как обыкновенные.