Jaecoo представил в России обновленный J7

В России состоялась официальная презентация обновленного кроссовера Jaecoo J7. Модель обрела новую комплектацию и свежий дизайн.

Jaecoo J7 - первая модель китайского бренда, которая была представлена на рынке России. После обновления кроссовер предлагается с улучшенным интерьером, расширенным багажником и рядом дополнительных опций. Инновацией стала используемая система полного привода Torque Vectoring.

На российском рынке обновленный Jaecoo J7 представлен в 4 комплектациях с системой переднего привода и в 4 - с полным приводом. В каждой из комплектаций предусматривается двигатель рабочим объемом 1.6 литра, который работает совместно с 7-ступенчатым "роботом". Однако в разных исполнениях форсировка двигателя может отличаться.

В версиях Urban и Lifestyle с передним приводом мощность мотора равна 150 л.с., а в старших исполнениях - 186 л.с. В случае с полноприводными автомобилями для версии Active 150 заявлен мотор на 150 л.с. Для остальных комплектаций мощность силовой установки равна 186 л.с.

Базовой считается версия Urban, которая появилась еще в первой половине сентября. Чтобы снизить стоимость, производитель убрал ряд опций - камеру с обзором на 360 градусов, электрохромное зеркало, функцию "памяти кресел", а также подогрев кресел второго ряда.

Для обновленного Jaecoo J7 используется расширенный мультимедийный комплекс с онлайн-сервисами и видео-хостингами. Для любителей игр производитель предусмотрел подключение игрового джойстика.

Главное отличие обновленного Jaecoo J7 заключается в использвании системы полного привода Torque Vectoring. В конструкции предусматривается кулачковая муфта, которая отвечает за разрыв связи заднего дифференциала с карданным валом. Она активируется в том случае, если нет необходимости в использовании полного привода. Такая система предполагает отключение карданного вала, что положительно отражается на расходе топлива и экологичности.