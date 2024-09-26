В Новосибирске закрыли разработку уникального циклолета

Из-за отсутствия финансирования в России прекращены работы по созданию циклолёта. Стало известно, что в Новосибирске остановлен и закрыт проект создания летающего мотоцикла, который предполагалось использовать для нужд МЧС, скорой помощи или в качестве городского аэротакси, пишет «Газета.Ru».

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В 2022 году было объявлено, что новосибирские ученые из Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН разработали модель пилотируемого циклолёта. Образец весом 60 килограммов успешно прошел испытания на полигоне, поэтому было принято решение о создании более внушительного аппарата весом примерно в 2,5 тонны.

Одним из важнейших качеств этого аэробайка называли низкий уровень шума, что достигалось отсутствием открытых лопастей. Кроме того, он отличался высокой манёвренностью и мог приземляться почти на любых поверхностях. Вариантов топлива для аппарата было несколько — бензин, керосин или электричество. В производство он должен был быть запущен к 2027 году.

Стоит уточнить, что в мире неоднократно предпринимались попытки создания циклолётов, но из-за проблем форм-фактора проекты закрывались.