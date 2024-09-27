Что изменят новые ПДД для электросамокатчиков и автомобилистов

Электросамокатчиков могут обязать регистрировать свои транспортные средства, а также каждую поездку на этой чудо технике. Однако перепадет новаций и автомобилистам.

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Соответствующие глобальные поправки, что в закон, что в Правила, на днях рассмотрела рабочая группа по безопасности дорожного движения Аналитического центра правительства России.

Проект довольно широк, но затрагивает интересы не только тех, кто пользуется двухколесным транспортом.

Кому можно курить за рулем?

Очевидно, при возможности внесения поправок в Правила, надо пользоваться моментом и править все остальные статьи. Под раздачу попала статья 2.7 Правил, в которой говорится, что нельзя за рулем пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

Конечно, такая формулировка давно устарела. У нас теперь любой телефон оборудован таким устройством. В том числе и громкая связь. Вот только это не мешает некоторым водителям смотреть и снимать видео, а также писать сообщения в соцсетях. Формулировку попытались подправить. Но получилось снова некорректно. Теперь она запрещает пользоваться во время движения каким-либо устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления транспортным средством во время движения, за исключением случаев использования его функций без применения рук для целей определения маршрута движения". Грубо говоря, любой гаджет в руках водителя может оказаться лишним. Изначально предполагалось, что это будет смартфон или планшет. Но в итоге получилось, что под это попадают и такие устройства, как электронные сигареты, модные сегодня вейпы и айкосы. То есть системы нагревания табака. А вот сами сигареты под этот запрет не попадают, поскольку они - не устройства.

Под новый термин микромобильности попали электросамокаты, электровелосипеды и, как ни странно, мопеды. Хотя на последние требуются права

Таким образом, подготовив условия для электросамокатчиков, по касательной новые Правила могут ударить по автомобилистам с вредными привычками.

Самокатам повесят номера

Новый законопроект, а также поправки в Правила вносят новый термин - средства микромобильности. Под него попадают электросамокаты, электровелосипеды и мопеды. Все остальные транспортные средства остаются под категорией средств индивидуальной мобильности.

Но вот что странно. В данной категории, главное в которой наличие двигателя, смешались в кучу кони-люди. Ведь для того, чтобы управлять мопедом, требуется пройти обучение и получить права, как минимум категории "М".

А для того, чтобы управлять электросамокатом или электровелосипедом, ничего такого не требуется. Хотя зачастую мощность и того, и другого транспортного средства гораздо выше, чем у мопеда.

Новый законопроект устанавливает такие требования, как регистрация средств микромобильности. То есть получения на них номеров. Пока неизвестно, где и каким образом.

А также регистрацию собственника с получением QR-кода. Причем регистрировать придется каждую поездку на электросамокате.

По словам представителя минтранса Владимира Луговенко, установка дополнительных устройств на электросамокат для этого не потребуется. Достаточно будет смартфона. По его словам, это позволит сформировать принцип подключенности. Что позволит мониторить передвижение таких транспортных средств.

Однако до сих пор не понятно, кто будет их мониторить, вылавливать и фиксировать номера на дорогах, тем более что по дорогам они не должны ездить.

На двух колесах без экзаменов не поедешь

При таком количестве требований к водителям электросамокатов и электровелосипедов, а также признании этих средств передвижения транспортными средствами, а тех, кто на них передвигается, водителями, возникает вопрос, откуда эти водители узнают о Правилах?

Так, по мнению президента Межрегионального союза автошкол Татьяны Шутылевой, даже будущие водители мопедов, если ранее они не получали права, должны пройти обучение.

Закон вводит требования к электросамокатчикам, аналогичные для водителей автомобилей: выполнять все требования Правил, в случае ДТП не покидать место происшествия и оказать первую помощь потерпевшему. Все это требует обучения. Даже распознавание жестов регулировщика требует обучения.

В общем, эксперты считают, что надо ввести для тех, кто собирается управлять электросамокатами, еще одну категорию прав. Например, "М1". Обучать их Правилам, а потом принимать у них экзамен перед тем, как допустить на дороги.

Впрочем, по мнению Владимира Луговенко, надо двигаться поэтапно. Сначала утвердить новые требования к тем, кто пользуется средствами микромобильности, а потом уже принимать дальнейшие решения.

То есть в будущем рассматривать возможность введения прав на этот транспорт, прием экзаменов у тех, кто пользуется электросамокатами, а также повышенной ответственности по аналогии с водителями машин.