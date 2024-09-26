Чем интересен новый трехцилиндровый Mini Cooper C

MINI Cooper C — самый доступный автомобиль в линейке BMW Group, выделяющийся стильным дизайном и функциональными характеристиками. В цвете British Racing Green с контрастной белой крышей и боковыми зеркалами, представлен в классическом образе, в дань британскому автонаследию.

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18-дюймовые диски Night Flash с двухцветной отделкой дополняют внешний вид. В комплектации Favoured автомобиль получил адаптивные светодиодные фары с двумя линиями дневных ходовых огней, что отличает его от предыдущей версии. Решетка радиатора обрамлена серебристым контуром, подчеркивающими стильную переднюю часть.

В салоне используются материалы в оттенке Vescin Beige — искусственная кожа, похожая на Veganza, приборная панель оформлена двухцветным текстилем. Под капотом у Cooper C установлен 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом B38, который развивает 154 лошадиные силы и 230 Нм крутящего момента, позволяя разгоняться до 100 км/ч за 7,7 секунды.

Для тех, кто хочет большей мощности, доступен четырехцилиндровый Cooper S, а флагманская версия John Cooper Works появится в ближайшем будущем. Однако Cooper C не продается на рынке США, где представлена только модель S с более мощным двигателем.