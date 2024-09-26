Назван лидер по импорту китайских машин

Россия возглавила десятку стран с наибольшими объемами импорта автомобилей из Китая. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

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В публикации отмечается, что с начала 2024 года в Россию из Китая было вывезено более 705,5 тыс. автомобилей на сумму $1,6 млрд. За это же время в Мексику из КНР было отправлено 322,5 тыс. машин.

У россиян появится новый способ купить китайский автомобиль

По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, в этом году количество вывезенных из Китая в Россию автомобилей может вырасти до 1 млн. С ним согласился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

В начале сентября сообщалось, что в августе 2024 года в Россию было импортировано 89 тыс. новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 лет.

Предыдущий месячный рекорд по импорту автомобилей в Россию был поставлен в августе 2012 года, когда в нашу страну было ввезено 120 тыс. новых машин. Предыдущий пик импорта (87,4 тыс. машин) пришелся на март 2024 года.

Ранее россиянам рассказали, какие авто можно купить вместо китайских машин.