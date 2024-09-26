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"Известия": Россия вновь стала лидером по импорту машин из Китая

Россия возглавила десятку стран с наибольшими объемами импорта автомобилей из Китая. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Назван лидер по импорту китайских машин
© Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В публикации отмечается, что с начала 2024 года в Россию из Китая было вывезено более 705,5 тыс. автомобилей на сумму $1,6 млрд. За это же время в Мексику из КНР было отправлено 322,5 тыс. машин.

У россиян появится новый способ купить китайский автомобиль

По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, в этом году количество вывезенных из Китая в Россию автомобилей может вырасти до 1 млн. С ним согласился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

В начале сентября сообщалось, что в августе 2024 года в Россию было импортировано 89 тыс. новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 лет.

Предыдущий месячный рекорд по импорту автомобилей в Россию был поставлен в августе 2012 года, когда в нашу страну было ввезено 120 тыс. новых машин. Предыдущий пик импорта (87,4 тыс. машин) пришелся на март 2024 года.

Ранее россиянам рассказали, какие авто можно купить вместо китайских машин.

Автоновости
Максим Кадаков
Игорь Моржаретто
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