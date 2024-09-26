Эксперт перечислил признаки скорой поломки автомобиля

Профессиональный подборщик и автоблогер Игорь Шагапов перечислил в беседе с «Лентой.ру» признаки, свидетельствующие о скорой поломке автомобиля.

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По его словам, современные автомобили предупреждают водителя о неисправностях с помощью системы Check Engine. Однако о возможной скорой поломке может сигнализировать и изменение состояния транспортного средства.

«Это в первую очередь посторонние звуки и вибрации. На это нужно внимательно обращать внимание. Шипящий, гремящий, скворчащий, свистящий и так далее — сразу же отправляемся на СТО. Даже если этот звук проявился и исчез, например, стоя в пробке, и в движении все нормально», — отметил эксперт.

Он отметил, что при появлении подобных симптомов визит в сервис не стоит откладывать.

До этого газета «Известия» писала, что Россия возглавила десятку стран с наибольшими объемами импорта автомобилей из Китая.