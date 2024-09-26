Какие автомобили в России чаще всего страхуют по КАСКО

Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто, и специалисты "СберСтрахования" подвели автоитоги лета, назвав "Российской газете" самые популярные для покупки и оформления каско машины.

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В июне - августе 2024 года наиболее востребованными были японские (24% от всех сделок на платформе), южнокорейские (18%) и отечественные (17%) марки. Из брендов россияне чаще всего выбирали Lada (17%), Kia (10%), Hyundai (7%), Volkswagen и Toyota (по 6%). По сравнению с летом прошлого года доля Lada в общей структуре продаж выросла на 7 п. п. - с 10 до 17%. Доли Kia, Hyundai и Volkswagen приросли на 1 п. п. каждая, а вот доля Toyota, напротив, снизилась с 9 до 6%. Самыми популярными моделями стали Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio (прошлым летом это были Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris).

90% автомобилей, приобретённых летом 2024 года, - имели пробег. Медианный чек на их покупку составил 1,1 млн рублей (у новых авто - 1,35 млн). По количеству сделок на СберАвто лидируют Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.

В целом по России этим летом полисы каско чаще всего оформляли владельцы Changan (9%), Kia (8%), Lada и Geely (по 7%), а также Toyota (6%). Год назад первую строчку занимала Kia (13%), в пятёрку также входили Hyundai (9%), Toyota (8%), BMW (7%) и Volkswagen (6%).

В топ-5 регионов по количеству полисов каско вошли Москва (26% от общего количества заключённых договоров), Московская область и Санкт-Петербург (по 13%), Нижегородская область и Республика Татарстан (по 5%).

Москвичи чаще всего страховали по каско Mercedes-Benz (8%), BMW (7%), Kia (7%), Geely (7%), Toyota (7%). Жители Московской области - Lada (9%), Kia (8%), Geely (8%), Toyota (7%) и Changan (6%). Автовладельцы из Северной столицы - Kia (14%), Changan (8%), Mitsubishi (8%), Chery (7%) и Toyota (6%). Нижегородцы - Changan (16%), Kia (9%), Chery (7%), Toyota (6%) и Volkswagen (6%). Жители Татарстана - Changan (19%), Lada (14%), Chery (11%), Kia (8%) и Omoda (5%).

Самые высокие страховые суммы за это лето были у автомобилей Rolls-Royce Ghost (35 млн рублей), Rolls-Royce Cullinan (33,5 млн), двух Land Rover Range Rover (32 и 30,2 млн) и Mercedes-Benz S-Class (30 млн).

Наибольшие выплаты за лето получили владельцы Mercedes-Benz GLC (9 млн рублей), Lexus RX 300 (7,2 млн), BMW X4 (6,3 млн), Jeep Grand Cherokee (4,7 млн) и Mazda CX-9 (4,3 млн).,