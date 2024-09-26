Автоэксперт объяснил, что точно не нужно чинить в машине самостоятельно

Машины стали настолько сложные, что в домашних условиях можно провести только техническое обслуживание (замена масла и фильтров) и некоторые работы по замене элементов ходовой части. Директор департамента механического ремонта "Люкс" Павел Константинов рассказал "Российской газете", что точно не стоит ремонтировать самому.

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"На мой взгляд в этот список входят следующее:

1. Обновление программного обеспечения (необходимы специальные сканеры и допуск на портал импортера).

2. Ремонт двигателя (необходим специнструмент и описание технологии).

3. Ремонт коробок передач (необходим специнструмент и описание технологии).

4. Ремонт электромобилей (нужен специальный допуск по работе с высоковольтными элементами)", - отметил специалист.

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