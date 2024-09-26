В РФ хотят лишать прав за незаконный знак «Инвалид» на автомобиле

В РФ хотят лишать прав за знак «Инвалид» на автомобиле. На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, предполагающий резкое ужесточение ответственности за незаконное использование знака «Инвалид» на автомобиле. По мнению одного из авторов документа, депутата Ярослава Нилова, действующее сегодня наказание можно считать символическим.

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Согласно поправкам, за незаконную установку на свой автомобиль жёлтого опознавательного знака автомобилистов нужно штрафовать на 5 000 рублей с конфискацией предмета нарушения. Если речь идёт о должностных лицах, штраф увеличивается до 20 000 рублей, юрлицах — до 500 000 рублей.

Повторное нарушение должно караться штрафом в размере 10 000 рублей или лишением водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев, для должностных лиц размер штрафа составит 40 000 рублей, для юрлиц — до 1 млн рублей.

Политик подчеркнул, что из-за роста цен на парковку количество желающих воспользоваться льготами, которое государство предоставляет гражданам с ограничениями по здоровью, не снижается.