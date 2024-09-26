Водителям могут запретить использовать смартфоны и планшеты за рулем

Россиянам могут запретить использовать смартфоны и планшеты за рулём. К утреннему сообщению о штрафах за курение во время вождения добавилась информация о запрете использования за рулём устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание. Инициатива исходит от Минтранса. Речь конечно же о планшетах, смартфонах и мультимедийных устройствах самого автомобиля. И пока это только предложение, которое должно повысить безопасность всех участников дорожного движения.

В ведомстве объясняют данную инициативу необходимостью актуализировать Правила дорожного движения, при этом повышения штрафов не предполагается.

В настоящее время за использование телефона во время езды без технического устройства, позволяющего вести переговоры без использования рук, водитель понесёт административную ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что российским водителям могут запретить использование во время вождения электронных сигарет и вейпов. Соответствующие поправки в ПДД готовит Министерство транспорта РФ, причём приравнены курительные принадлежности будут к смартфонам. По предварительным данным, поправки планируется внести в пункт 2.7 правил. Если нововведения будут приняты, то действие запрета будет распространяться и на электронные сигареты и другие устройства, которые «занимают руки». Фиксировать нарушение станут дорожные камеры, а штраф за курение составит 1,5 тысячи рублей.