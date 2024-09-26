В Германии стартовало противостояние автогиганта Volkswagen с профсоюзом

Руководство Volkswagen объяснило, что поможет остаться конкурентоспособными. Обе стороны начали переговоры по заработной плате, которые и определят, насколько агрессивно крупнейший автопроизводитель Европы будет проводить сокращения и закрывать заводы в Германии.

Напряженность в Volkswagen накаляется, поскольку угроза закрытия заводов , которая станет для компании первым случаем в Германии, поставила ее на путь столкновения с могущественным профсоюзом IG Metall. Тот в свою очередь должен договориться о новых трудовых соглашениях для 130 тысяч рабочих на предприятиях в Германии после того, как были расторгнуты соглашения, которые обеспечивали занятость на шести заводах в Западной Германии с середины 1990-х годов.

Представители трудящихся пообещали бороться с сокращениями рабочих мест, возложив вину за проблемы Volkswagen на высшее руководство и недостаточную поддержку правительства. IG Metall угрожает забастовками с начала декабря и настаивает на повышении заработной платы на 7%. «Хороший пастух заботится о своих овцах и держит их вместе. Пастух Volkswagen угрожает содрать с них кожу, а затем выбросить их в ураган», — заявил главный переговорщик IG Metall с Volkswagen Торстен Грогер.

Volkswagen объясняет безвыходность ситуации высокими затратами на электроэнергию и рабочую силу в стране, что ставит компанию в невыгодное положение по сравнению со многими европейскими коллегами и китайскими конкурентами, которые не скрывают амбиций на большую часть рынка электромобилей в стране. Чтобы оставаться конкурентоспособными, нужно сократить расходы, заявляют в компании.

Грогер из IG Metall признал, что компания столкнулась с серьезными проблемами, но заявил, что успех Volkswagen многие десятилетия был основан на решении проблем с сотрудниками, а не на конфронтации. Он назвал «исторической ошибкой» происходящее сейчас, и она «может обойтись в кругленькую сумму». Но самое главное, по словам Грогера, что нужно помнить руководству Volkswagen, что 1 декабря начнутся забастовки.