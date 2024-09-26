Haval официально подтвердил начало сборки H3 в России

Haval подтвердил запуск производства H3 в РФ. Китайский производитель официально подтвердил слухи о начале серийного выпуска нового стильного кроссовера на мощностях предприятия в Тульской области. Как сообщает RG.ru, сборка автомобиля уже стартовала.

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«Кроссовер повышенной проходимости Haval H3 начал производиться на заводе Haval в Тульской области», — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, продажи модели на российском рынке начались весной 2024 года. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 или 177 сил и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, привод — передний или полный.

Диапазон цен на паркетник варьируется от 2 599 000 до 3 099 000 рублей.

В конце августа Haval анонсировал новый внедорожник для РФ. Китайский производитель опубликовал в своих соцсетях тизерное изображение новой модели для российского рынка. По предварительным данным, речь идёт о самом крупном автомобилей в линейке — вездеходе H5.

Тем временем сообщается, что в России кроссовер Haval F7 будет стоить 2 699 000 рублей. Столько будет стоить машина со 150-сильным 1,5-литровым турбомотором, 7-ступенчатым «роботом», передним приводом и в базовой комплектации Elite. За двухлитровый агрегат отдачей 192 силы, с которым вдобавок идёт система полного привода, придётся доплатить 400 000.