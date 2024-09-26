Россияне стали брать почти вдвое больше автокредитов

Выдача автокредитов в России выросла почти вдвое. С января по август нынешнего года россияне взяли 1,1 миллиона займов на покупку автомобилей — на 87,5 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Сумма кредитов достигла 1,6 триллиона рублей, превысив показатель января-августа 2023 года на 97,6 процента. Тогда россияне заняли у банков 809 миллиардов.

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По величине финансового объема автокредитов первенство удерживает Москва. В январе-августе 2024 года в столице выдали займов на 121,3 миллиарда рублей. Далее идет Московская область со 103 миллиардами, за ней — Санкт-Петербург с 76,36 миллиарда. Четвертое и пятое места занимают Татарстан (72,6 миллиарда) и Ростовская область (70,9 миллиарда).

При это Ростовская область лидирует по темпу роста суммы — за год она увеличилась почти на 180 процентов. Чувашия отметилась 134,5-процентным ростом, Самарская область — 127,8-процентным, Воронежская область — 119,5-процентным.

Также более чем вдвое увеличился показатель в Удмуртии — на 119,4 процента. В Москве и Санкт-Петербурге прирост составил 61,7 и 52,7 процента соответственно.

Аналитики объясняют всплеск автокредитования эффектом низкой базы 2023 года, вызванным нехваткой новых машин. А в последнее время влияет ожидание роста цен после предстоящей индексации утилизационного сбора.

Ранее россияне рассказали, как выбирают автомобили. Так, многих привлекают европейские машины нейтральных цветов с «зимним пакетом». Кроссоверы по-прежнему намного популярнее седанов: за них проголосовали 38 и 12 опрошенных соответственно.