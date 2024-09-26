В Китае начались продажи Chery Tiggo 9, который появится в России

Новый Chery Tiggo 9 уже продаётся в Китае. Автомобиль появится в РФ. В Китае состоялась официальная презентация нового Chery Tiggo 9. Стоимость новинки на родине оценивается в 152,9−203,9 тыс. юаней. В пересчёте это примерно 2−2,6 млн рублей. Автомобиль предлагается в 5- и 7-местной версиях. В движение кроссовер приводится турбированным 2,0-литровым двигателем мощностью 257 л.с. Гибридный вариант оснащается 1,5-литровым двигателем и электромотором, совокупная мощность — 375 л.с.

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Кроссовер немного изменился внешне. От предыдущего поколения от отличается более крупной решёткой радиатора. Скрытые дверные ручки и «парящая» крыша сохранились. Гибридная версия внешне ничем не отличается от бензиновой.

Размеры остались прежними: 4,8 м в длину. Автомобиль позиционируется как среднеразмерный SUV.

© Chery

© Chery

Внутри — большой двойной экран на 24,6 дюйма и проекционный дисплей. В базу входят атмосферная подсветка, подлокотник для заднего ряда, регулируемые спинки задних сидений, слот для зонтика и «умные» помощники.

Продажи нового Chery Tiggo 9 в России начнутся в ближайшее время. Тогда же станут известны подробности об оснащении версии для нашей страны, ценах и комплектациях.