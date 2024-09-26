Госдума приняла в первом чтении закон о едином ОСАГО в России и Белоруссии

Депутаты Госдумы утвердили в первом чтении законопроект о едином полисе ОСАГО в России и Белоруссии. Об этом сообщает издание «Autonews.ru».

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Разработка единого закона по ОСАГО ведется с апреля 2022 года. Инициатива направлена на унификацию правил страхования автогражданской ответственности водителей двух стран. Если поправки примут окончательно, инициатива заработает уже с 1 октября нынешнего года.

Выплаты за автодорожные происшествия будут входить в существующую страховку, отмечает премьер-министр Михаил Мишустин. Также автомобилисты смогут использовать документ в электронном виде.