В России могут запретить мигрантам пользоваться каршерингом

Каршеринг станет недоступным без российского водительского удостоверения. Мигрантам, которые не получили водительское удостоверение в России, нельзя садиться за руль каршеринга и такси. Так считает председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он уже отправил соответствующие запросы в МВД и Минтранс.

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Чиновники задумались о новых запретах для мигрантов после смертельного ДТП в Москве. Иностранец на арендованном автомобиле сбил двух подростков на пешеходном переходе. В результате один из них погиб на месте, а второго госпитализировали с тяжёлыми травмами.

На аварию обратил внимание член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Он считает, что такие ситуации возникают из-за лобби высокодоходного каршерингового бизнеса. По его словам, единственный способ решить проблему — запретить иностранцам без российского ВУ пользоваться не только коммерческими, но и арендными автомобилями.

Затем к обсуждению подключился Ярослав Нилов. Он считает, что подобный запрет могли бы ввести сами компании, предлагающие каршеринг. Но если они этого сделать не готовы, то запрет нужен на законодательном уровне.

Депутат напомнил, что партия ЛДПР уже внесла законопроект, согласно которому иностранные граждане с правами, полученными в своих странах, должны сдавать экзамены на получение ВУ в России. Сейчас они могут сдать только теоретическую часть, чтобы подтвердить своё удостоверение и работать в такси.

В 2023 году было зарегистрировано почти тысяча ДТП с водителями такси — иностранными гражданами. Это почти треть от всех аварий. Водители-иностранцы были признаны виновными в 58,9% случаев, отметил Нилов.