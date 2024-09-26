В Белоруссии резко подешевели универсалы Lada Largus

Quto сравнил цены на универсал Lada Largus в России и Белоруссии. В базовом исполнении пассажирская версия прежде стоила 52 200 рублей, а это — 1 500 000 российских. Для сравнения, у нас такая машина предлагается минимум за 1 660 000 рублей. Но сейчас автосалонам дана команда давать большие скидки на вновь прибывшую партию автомобилей.

Так, в республику привезли довольно большое количество машин, которые дилеры будут предлагать по цене 50 700 рублей (1 460 000 российских). Таким образом, у наших соседей самую практичную модель Lada можно купить сразу на 200 000 дешевле.

И это очередной пример, когда граждане Беларуси имеют возможность приобрести новый автомобиль за гораздо меньшую сумму, нежели россияне. Скажем, лифтбэк Lada Granta по ту сторону границы доступен за 923 000 вместо 1 022 000 рублей.

Но интереснее всего изучить прайс-листы марки Voyah. В Синеокой Voyah Free Pro EVR Flagship сейчас предлагается за 119 900 белорусских рублей — это 3 460 000 российских, а в нашей стране аналогичный гибрид стоит от 6 000 000.

Кстати, в Белоруссии стартовали продажи нового поколения BMW M5. Отличительная черта новинки — в 585-сильной турбовосьмёрке, которой впервые ассистирует синхронный электромотор. И за машинами выстроилась очередь.