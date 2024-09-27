В России стали больше доверять китайским автомобильным новинкам

Эксперты "Авито Авто" проанализировали спрос и цены на легковые автомобили, представленные на рынке летом 2024 года. Оказалось, что лидерами по популярности стали кроссоверы Belgee X70 и GAC GS3.

© Российская Газета

Далее идут рамный внедорожник Haval H9 второго поколения, седан Geely Preface и кроссовер Haval F7 второй генерации.

Как отмечают "Известия", две модели из топ-5 по спросу относятся к среднему ценовому сегменту - от 1,5 млн до 3 млн рублей. Средняя стоимость остальных превышает 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в категории новых авто доля спроса на автомобили, кузов которых относится к типу "внедорожник", составила 63,13%. При этом год к году спрос на такие машины вырос на 51,3%.

Средняя цена таких моделей составила 3 149 000 рублей. Самым востребованным автомобилем в этой категории стала Lada Niva Legend: ее доля - 11,89%, а средняя цена - 1 015 000 рублей, что является минимальным показателем среди лидеров в этой категории.