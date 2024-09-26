Geely Monjaro может исчезнуть в РФ и появиться под другим брендом

На прошлой неделе на российском рынке был презентован аффилированный Geely бренд Knewstar, а накануне стартовали продажи первой модели - кросс-купе с незамысловатым индексом 001. Это копия Tugella, которая, к слову, моментально была убрана с сайта марки Geely в РФ. Такая судьба может ожидать ещё несколько моделей. Каких - рассказал сайт "Китайские автомобили".

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Разумеется, что одной моделью Knewstar 001 сыт не будешь: в современной экономике выживают сети и те, кто предлагает много позиций. Автопром не исключение. Согласно версии "Китайских автомобилей", второй моделью станет Knewstar 002 - компактный кроссовер. Однако отличий от донорского "Атласа" будет больше: ему примерят другую переднюю часть, как у одного из вариантов кроссовера Geely Galaxy L7, не ставшего серийным.

Knewstar 003 - суть Geely Monjaro. Не исключено, что тоже не просто переклеят шильдики, а изменят "фейс". Или оставят таким же, как у нынешнего "Монджаро", а донорскую модель отправят на рестайлинг. Точно можно говорить лишь о том, что "ноль-ноль-третий" получит двухлитровый мотор и 8-ступенчатую АКП.

Четвёртой моделью Knewstar с индексом 004 станет седан на базе Geely Preface.

Что в таком случае будет с оригинальными моделями, не уточняется. Постигнет ли их участь, аналогичная Tugella, или же Geely применит китайскую схему, когда одна и та же модель с минимальными отличиями предлагается под разными брендами?

Кроме бренда Knewstar китайская Geely зарегистрировала ещё один - Nordcross, под которым в РФ могут официально появиться Zeekr, Lynk & Co и другие марки концерна.