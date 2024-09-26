Количество нарушений на перекрестках уменьшается

Водители в Москве стали меньше нарушать ПДД на перекрёстах. В столичном департамента транспорта сообщили, что в 2024 году автомобилисты нарушали правила проезда пересечений дорог намного реже, чем годом ранее. Отмечается, что с января по август дорожные камеры выписали более 508 тысяч «писем счастья» — это на 21% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

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В ведомстве пояснили, что на перекрёстках, на которых установлены дорожные камеры, стало на 15% меньше случаев выезда на пересечение в случае затора, на 2% сократилось число проездов на красный свет, реже автомобилисты выезжали за стоп-линию.

«Дорожные камеры помогают развивать культуру вождения и предотвращать ДТП. Это повышает безопасность в городе. Например, на Знаменской улице и в 3-м проезде Подбельского есть перекрёстки, где много пешеходов. Разметка не менялась, камеры фиксировали нарушения. Водители привыкли быть внимательнее на участке и перестали проезжать без остановки перед стоп-линией, обозначенной дорожным знаком: число нарушений сократилось в 2 раза», — отметил глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в РФ водителей начнут штрафовать за курение за рулём. Российским водителям могут запретить использование во время вождения электронных сигарет и вейпов. Соответствующие поправки в ПДД готовит министерство транспорта, причём приравнены курительные принадлежности будут к смартфонам.

Помимо этого, до конца 2024 лихачей начнут штрафовать водителей на 5 000 рублей. Думский комитет по законодательству и госстроительству поддержал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым водителей начнут штрафовать за опасные манёвры на дороге. Если документ будет одобрен, штрафовать лихачей начнут в 2024 году.