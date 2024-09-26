Chrysler Voyager вернется в широкую продажу в 2025 году

Минивэн Chrysler Voyager возвращается. Последние несколько лет модель Voyager, представляющая собой доступную версию Chrysler Pacifica, была доступна только корпоративным клиентам. Однако уже в 2025-м Chrysler вновь начнет продавать минивэны частным покупателям, говорится на официальном сайте марки. Voyager предложат исключительно с передним приводом (у Pacifica есть и полноприводный вариант) и безальтернативной атмосферной «шестеркой» объемом 3,6 литра.

© Motor.ru

Модель Chrysler Voyager продавалась на американском рынке вплоть до 2007 года, когда ему на смену пришел минивэн Pacifica. У последнего было две модификации, различавшиеся не только по уровню оснащения, но и внешне. Более дешевая предлагалась с другим передним бампером, дерматиновой обивкой салона и без хромированных декоративных элементов. Именно для этой версии однообъемника Chrysler в 2020 году и воскресил название Вояжер. Однако купить минивэны могли только корпоративные клиенты — частникам модель была недоступна.

© Chrysler

© Chrysler

© Chrysler

Но уже в 2025 году Chrysler Voyager поступит в автосалоны со стартовой ценой 39 995 долларов (3,6 миллиона рублей). Его предложат в трех комплектациях и с безальтернативной связкой шестицилиндрового «атмосферника» Pentastar объемом 3,6 литра на 291 лошадиную силу и девятиступенчатого автомата.

Что же касается Pacifica, то модель актуального поколения, которая в строю с середины 2016 года, последний раз обновлялась в 2020-м, а недавно перешагнула в 2024 модельный год с несколькими незначительными улучшениями. На сегодняшний день, не считая корпоративного Voyager, это единственная модель, которую продает Chrysler. Производят ее на заводе в канадском Онтарио. Помимо «атмосферника» 3.6 для минивэна доступна гибридная силовая установка, а также выбор между передним и полным приводом.

В прошлом году с конвейера площадки в Онтарио сошел 100-тысячный гибридный Pacifica с возможностью подзарядки от розетки. Бензоэлектрическая Pacifica может проехать на одном электричестве около 53 километров, а подзарядить батарею емкостью 16 киловатт-часов можно от бытовой электросети.

Pacifica продавалась и на российском рынке. Последний из ввезенных в Россию минивэнов продали в июне 2021 года.