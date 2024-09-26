Страховщики рассчитали стоимость каско для Lada e-Largus

Стоимость полиса каско для новой Lada e-Largus составит от 57 тыс. рублей.

© АвтовАЗ

Страховые компании подсчитали стоимость полиса каско для Lada e-Largus. Автомобиль стал первым электрокаром от АВТОВАЗа, его серийная сборка стартовала 25 сентября.

В компании «Росгосстрах» сообщили, что стоимость каско на автомобиль при цене 2,99 млн руб. в базовой комплектации составит примерно 57 тыс. руб. В СК «Согласие» каско обойдется в 71,1 тыс. руб. Расчет проводился для водителя 40 лет со стажем вождения 20 лет, проживающего в Москве.

Lada e-Largus является первым российским электрокаром с отечественной батареей глубокой локализации. АВТОВАЗ представил первый прототип машины в конце 2022 года. В планах у компании выпускать пассажирские и коммерческие универсалы. Они будут отличаться модификациями с разными батареями и грузоподъемностью.