Летающий автомобиль впервые допустили до эксплуатации. Четыре года назад летающий автомобиль PAL-V Liberty FlyDrive был сертифицирован для наземных дорог. Теперь он получил PTI/APK — аналог диагностической карты. Это первый в мире случай, когда летающий автомобиль прошёл технический осмотр. Более того, это первый летающий автомобиль, который допущен к эксплуатации на дорогах.

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В 2020 году компания PAL-V Liberty получила европейский дорожный сертификат. Это стало поворотным моментом в истории транспорта. Это разрешение позволило летающему автомобилю FlyDrive ездить по дорогам общего пользования.

Автомобиль на дорогах классифицируется как трёхколёсных транспорт. По правилам европейского законодательства, такие автомобили должны проходить ТО через четыре года после регистрации. Следующий техосмотр назначен на 2026 год.

Роберт Дингемансе, генеральный директор PAL-V, отметил, что компания четыре года назад вошла в историю благодаря сертификации на дорогах. А теперь продолжает лидировать на рынке мобильных решений во всём мире.

Сейчас компания завершает последний этап воздушной сертификации.

На дороге автомобиль разгоняется до максимальных 160 км/ч и может проехать до 1315 км на одном заряде.

По воздуху транспорт может пролететь до 500 км. Винты раскладываются за 5 минут. Максимальная высота, на которую может подняться автомобиль, — 3,3 тыс. метров. Максимальная скорость в воздухе — 180 км/ч.

Стоимость летающего автомобиля составляет от 300 до 500 тыс. евро в зависимости от версии.