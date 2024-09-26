В России уже заметили кроссоверы Wey 07

Дилеры начали получать первые экземпляры Wey 07. Информация о том, что Great Wall Motors начнёт продажи большого премиального кроссовера в России, появилась в начале сентября. А теперь первую партию машин заметили на территории нашей страны. Дилеры уже принимают предзаказы, а официальный старт продаж намечен на октябрь.

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Wey 07 — флагманский автомобиль премиального бренда. В России уже продаётся одна модель бренда — компактный кроссовер 05. Модель 07 станет вторым в гамме.

По размерам Wey 07 сопоставим с Li Auto L9 и BMW X7: более 5 м в длину и 1,9 в ширину. Дорожный просвет — 180 мм.

Автомобиль получил все модные автомобильные тенденции: двухэтажную оптику, скрытые дверные ручки.

Wey 07 — подзаряжаемый гибрид. Силовую установку составляют 1,5-литровый турбированный двигатель на 150 л.с. и два электромотора. Совокупная отдача составляет 517 л.с. Разгон до ста занимает 4,9 секунды. Максимальная скорость — 190 км/ч.

Только на электричестве заряда хватит на 200 км, общий запас хода — 1140 км. Есть возможность быстрой и медленной зарядки. Заправлять машину можно 92-м бензином.

Для россиян кроссовер доступен в одной комплектации Premium. В неё входят панорамная крыша, трёхзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка, «зимние» опции. Кресла спереди и сзади получили подогрев, вентиляцию и массаж.

Для продаж в нашей стране мультимедийная система русифицирована, кузов обработан антикором, а объём бачка омывателя увеличен.

Стоимость Wey 07 стартует с отметки 6,8 млн рублей. Розничные продажи начнутся 7 октября.