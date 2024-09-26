Глава АвтоВАЗа озвучил план продаж на сентябрь и год

Президент АвтоВАЗа спрогнозировал рост годовых продаж на треть. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в сентябре ожидается рост продаж на 10,5%, около 40 тысяч машин, относительно прошлогоднего показателя, когда было реализовано 36 200 единиц.

«Хотя рассчитывали больше», — признался глава российского концерна, говоря про сентябрьские цифры. Он отметил, что данные сентября будут ниже из-за активной экспансии китайских производителей, которые в преддверии повышения утильсбора достигают высоких показателей за счёт масштабных скидок «несопоставимых с ценой автомобиля». «Часть клиентов, которые традиционно покупают автомобили Lada, за счет этих огромных скидок переходят в сегменты продукции китайского автопрома», — пояснил Соколов.

Президент АвтоВАЗа подтвердил годовые планы по продажам в России на уровне более 450 тысяч автомобилей. Причём в минувшем июне этот прогноз был улучшен на 5%. Производитель ожидает годового роста продаж примерно на треть от проданных в прошлом году 352 700 машин.

Ранее пресс-служба Управления делами президента РФ сообщила, что ведомство в рамках импортозамещения и перехода на отечественные машины закупает первые автомобили премиум-класса Lаda Aura. Уточняется, что транспортные средства закупаются в стандартной комплектации. Автомобили будут использоваться федеральными государственными органами. В соответствии с регламентом будут закреплены за госслужащими.