GAC и Huawei представили первый совместный пятиметровый седан

GAC и Huawei показали первый автомобиль совместной разработки. Партнеры представили в Китае шоу-кар 1 Concept — крупный премиум-седан с автопилотом Huawei, новым дизайном от GAC, лидаром, 800-вольтовой архитектурой и гибридной установкой с «удлинителем хода». Пока это только концепт, и характеристик раскрыто немного. Серийная версия должна увидеть свет в первом квартале 2025 года, а за ней последуют еще две совместные модели китайских компаний.

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Облик GAC Trumpchi 1 Concept выполнен в новой стилистике GAC Hidden Edge in Run с узкой оптикой, закрытой решеткой радиатора и подсвеченным логотипом. В длину концепт достигает 5,1 метра, а между осями у него три метра ровно. Диаметр колесных дисков — 21 дюйм.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Car News China

© Fast Technology

© Fast Technology

Электроника работает на ОС Harmony от Huawei. В оснащение вошел автопилот Qiankun ADS третьего поколения: он способен провести автомобиль по городским улицам, умеет распознавать различные препятствия и самостоятельно парковаться. Такую же систему автоматизированного управления обещали новому Audi A5 в спецификации для Китая.

GAC оснастил седан передовой системой Super Range Extension с тремя моторами. Она дополнена искусственным интеллектом, который решает проблему частого запуска и остановки двигателя. Шумы и вибрация в автомобиле снижены на 30 процентов, расход топлива — на 15 процентов, а запас хода на чистом электричестве увеличен на 12 процентов и превышает 300 километров. У «товарного» варианта будет 800-вольтовая система и батарея емкостью 56 киловатт-часов.

После седана GAC и Huawei представят еще две модели — большой минивэн и внедорожник, которые тоже выступят в премиальном сегменте. Сотрудничать автопроизводитель и IT-гигант начали еще в 2017 году, а в 2020-м подписали соглашение о создании цифровой платформы.