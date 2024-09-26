Услуги автосервисов и автотовары в 2024 году подорожали почти на треть

Россиянам сообщили о значительном росте стоимости услуг по обслуживанию машин. Стало известно, что в России средний чек на услуги автосервисов и товары для автомобилей за восемь месяцев 2024 года увеличился от 15 до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Автоновости дня».

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Средний чек на товары в автомагазинах составил 6 013 рублей, что на 30% выше, чем в тот же период 2023 года. При этом продажи автотоваров увеличились на 8%, а реализация — на 38%. Значительно меньше вырос средний чек на онлайн-покупку автомобильной продукции — всего на 4% и составил 5 638 рублей.

За восемь месяцев этого года на 15% увеличился средний чек на услуги автосервисов с января и составил 3 599 рублей, что на 15% превышает прошлогодний показатель. Количество покупок на СТО выросло за год на 14%, а оборот — на 28%. Среди наиболее частых покупок числятся автозапчасти, аксессуары, масла и автохимия, дополнительное оборудование для машин. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» наибольшим спросом у автовладельцев пользовались услуги автомойки, кузовного ремонта, шиномонтажные и косметические работы, техобслуживание.

Ранее российские автосервисы начали массово жаловаться на дефицит запчастей из-за роста продаж машин с пробегом.