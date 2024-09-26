Внедорожники Lada Niva Legend начали красить в черный цвет

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать автомобили Lada Niva Legend в новый черный цвет. Об этом сообщает палик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

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«ВАЗ возобновил окраску автомобилей Lada Niva Legend эмалью » Черная пантера » такие машины уже отгружают дилерам, правда по линии они идут в небольшом количестве», — говорится сообщении.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» реализовал в августе 38,2 тыс. автомобилей, что на 15% больше, чем в июле.

В августе было продано 11,5 тыс. Lada Vesta, что почти на 73% больше, чем в том же месяце 2023-го. С начала года в России реализовано 84,2 тыс. Vesta.

Также за август продано 1,5 тыс. Lada Largus (универсалов и грузовых фургонов). Lada Granta за месяц разошлась тиражом 16,7 тыс. машин, также россияне купили 3,7 тыс. внедорожников Lada Niva Legend и 4,2 тыс. Lada Niva Travel.