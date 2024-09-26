Раскрыт объем поставок кроссоверов новой марки Knewstar в Россию

Цифра дня: сколько кроссоверов новой марки Knewstar привезут в Россию. «Китайские автомобили» выяснили подробности о планах бренда Knewstar, который выпускает автомобили в Харбине исключительно для российского рынка. Первенец Knewstar, кросс-купе 001 стоимостью 3,8 миллиона рублей, уже поступил в салоны. В обозримом будущем к нему присоединится кроссовер с индексом 002, а всего модельная линейка Knewstar будет насчитывать четыре модели. До конца года харбинский завод экспортирует 20 807 кроссоверов, а план на 2027 год — 155 тысяч автомобилей. При этом сейчас производственная мощность площадки составляет 120 тысяч машин.

Журналисты обнаружили в китайских соцсетях фотографии, сделанные во время презентации завода Yufun Auto. Согласно слайдам, в ближайшие три года предприятие нарастит объемы производства и экспорта и до конца 2024 года поставит на конвейер еще две модели. Помимо кросс-купе 001 (кодовый индекс — G11) там «пропишется» модель с обозначением G12 — в России ее анонсировали как 002. Это будет среднеразмерный кроссовер на базе знакомого российским автомобилистам Geely Atlas.

«Китайские автомобили» обращают внимание на то, что из презентации Yufun Auto следует, что внешность 002 «позаимствуют» у одного из не пошедших в серийное производство вариантов гибридного кроссовера Geely Galaxy L7 с крупной Х-образной решеткой. Его замечали в Китае во время тестов в феврале 2023 года. С основе паркетника лежит платформа СMA, на которой построен и Атлас.

Седом появится модель Knewstar 003 — во внешности автомобиля, уже представленного в Китае, угадываются черты Geely Monjaro. «Ноль-ноль-третьему» прочат связку двухлитрового бензинового турбомотора и восьмидиапазонного автомата.

Ну а четвертым Ньюстаром с высокой долей вероятности может стать седан на базе Geely Preface, предполагают журналисты. Логично допустить, что он будет продаваться под названием Knewstar 004.