"Автотор" опроверг наличие проблем со сборкой автомобилей SWM

"Автотор" рассказал, что автомобили под итало-китайским брендом SWM продолжат собирать на автозаводе в Калининградской области.

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До конца года должны выпустить 3,5 тысячи машин, сообщает Autonews. Кроме того, ожидается обновление модельного ряда. Подробности о грядущих новинках в компании раскрыть отказались.

В РФ модельная линейка бренда представлена тремя кроссоверами: G01, G01F и G05 Pro.

До этого проходила информация, что премьеру в РФ китайского кроссовера SWM G03F перенесли на осень.

Ранее сообщалось, что "Автотор" ввел в строй новый завод в Калининграде, на котором будут массово выпускать тяговые моторы для электромобилей. В продуктовую линейку войдут моторы мощностью от 23 до 140 кВт. Проектная мощность предприятия - до 60 тысяч двигателей в год. Первые месяцы работа завода будет вестись в тестовом режиме.