В Госдуме хотят разрешить гибридам бесплатно ездить по платным трассам

В Госдуме предложили сделать платные дороги бесплатными для гибридов. С такой инициативой выступил Ярослав Самылин из партии «Новые люди», обратившись к главе Минтранса. Сейчас не платить за проезд по платным дорогам разрешено владельцам электрокаров, и Самылин считает, что практику пора распространить на бензин-электрические автомобили. По его словам, это поможет подстегнуть их продажи и выполнить цель по электрификации страны.

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Согласно концепции по развитию производства и использования электромобильного транспорта, к 2030 году доля электрокаров и гибридов в России должна вырасти до 15 процентов.

Сейчас до этого далеко, отмечает Самылин: таких машин зарегистрировано всего 90 тысяч. То есть, они занимают меньше одного процента от общего объема автопарка. И растут продажи недостаточно быстро, чтобы достичь поставленной цели менее чем за шесть лет.

Эксперимент с бесплатным проездом для электрокаров, начатый в 2023 году, власти считают в целом успешным. С тех пор льготой воспользовались около пяти тысяч человек, совершив порядка 315 тысяч поездок по «платкам». Она предоставляется в рамках проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» и действует на М-1 «Белоруссия», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток», ЦКАД и Северном обходе Одинцова.

Россияне уже охотнее покупают гибриды, чем раньше, заметили в «Авито Авто». Летом нынешнего года интерес к автомобилям с бензоэлектрическими силовыми установками увеличился в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2023-го. В сравнении с весной 2024-го спрос вырос на 19 процентов.