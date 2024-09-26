Дилер заявил о невозможности блокировки Zeekr в России

Дилер заявил о невозможности блокировки машин Zeekr в РФ. Ввезённые по схеме параллельного импорта популярные китайские электромобили невозможно заблокировать дистанционно, так как подобные действия несут прямую опасность находящимся в салоне людям. Об этом в беседе с Gazeta.ru заявил представитель автосалона Rucars Владислав Захаров.

«Существует два типа обновлений: дистанционный через мобильный интернет и их в месяц бывает много, а также в специализированных официальных дилерских центрах. Машины во всех странах считаются средством повышенной опасности, поэтому очень серьёзные обновления (как отключение от мастер-аккаунта) производятся именно у дилеров», — считает эксперт.

По его словам, удалённая блокировка машины считается вмешательством в мастер-аккаунт, что может подвергать опасности водителя и пассажиров, если «окирпичивание» происходит в время движения.

Таким образом, Захаров уверен, что в Китае никто не будет заниматься подобными манипуляциями. Однако у владельцев могут наблюдаться сложности с работой мобильного приложения. Если ранее автомобилисты могли управлять рядом функция электрокара дистанционно, то теперь сервис не работает. Однако и в этом случае дилер отметил, что эти проблемы можно решить.

Ранее стало известно, что автомобили Zeekr предложат россиянам под новым брендом. Некоторое время назад на российский рынок вышел автомобиль Knewstar 001, то есть перелицованная «Тугелла». А сейчас юридическое лицо, что выступает дистрибьютором новинки, зарегистрировало торговую марку NordCross.