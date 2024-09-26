Компания Renault продаст 195,5 млн акций Nissan

Renault Group сообщила о третьей сделке по продаже ценных бумаг партнёра, входящего в альянс. Сумма сделки составляет 494 млн евро, которые будут направлены на финансовое оздоровление французской компании.

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"После двух продаж акций Nissan 13 декабря 2023 года и 28 марта 2024 года Renault Group объявляет о третьей сделке с намерением продать Nissan до 195 473 600 акций Nissan, что составляет примерно 5,0% капитала Nissan", - говорится в заявлении Renault.

Nissan в свою очередь объявил о решении аннулировать все выкупленные акции, "что будет выгодно для акционеров Nissan".

Акции, которые будут проданы, являются частью 22,73% капитала Nissan, принадлежащего французскому трасту (напомним, что 28,4% были первоначально переданы Renault Group в этот траст 8 ноября 2023 года в соответствии с новым соглашением об альянсе между Renault Group и Nissan).