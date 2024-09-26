Появились фото гигантского кроссовера Denza N9 от BYD

Новый кроссовер будет доступен в виде гибрида или полноценного электрокара с тремя моторами. Премьеру модель должна справить до конца текущего года.

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Марка Denza активно принялась за обновление своей модельной линейки. Так, в Китае уже принимают заказы на большой хэтчбек Denza Z9 GT, плюс засвечена его четырехдверная версия. А скоро компанию этим легковушкам составит гигантский кроссовер Denza N9, который попробует переманить покупателей у Li L9. Грядущий SUV уже попадался фотошпионам, теперь же опубликованы официальные снимки, хотя от камуфляжа паркетник еще не избавился.

Ну и напомним, что изначально Denza была создана фирмами Mercedes (тогда еще Daimler) и BYD. Но результаты марки немцев не впечатлили, и они утратили к ней интерес. Сначала Mercedes сократил свою долю с 50 до 10%, а в этом году полностью вышел из проекта. В общем, отныне Denza – это суббренд BYD.

Из-за камуфляжа пока сложно понять, каким будет дизайн экстерьера N9. Видно лишь, что кроссоверу достанутся выдвижные ручки дверей, «парящая» крыша и зеркала на отдельных ножках. Местные профильные СМИ пишут, что длина Denza N9 равна примерно 5,3 метра. О том, что салон окажется просторным, сигнализируют буквы MPV на маскировочной пленке: мол, паркетник не будет уступать минивэнам.

Ожидается, что Denza N9 предложат в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара. Установка первой версии будет включать бензиновый турбомотор 2.0 (он будет работать в режиме генератора), а суммарная отдача такого N9 якобы составит 870 л.с. «Электричка» должна получить трехмоторную систему суммарной мощностью 965 л.с. Кроме того, для Denza N9 предусмотрены пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси.

Презентацию новинки проведут до конца текущего года.

Тем временем нынешняя кросс-линейка марки оказалась провальной: модели Denza N7 и Denza N8 спросом не пользуются, кассу бренду делает минивэн D9. Более того, «восьмерку» даже убрали с потребительского сайта компании. Хотя, судя по каталогам китайских медиа, этот паркетник еще присутствует в продаже. Посмотрим, сможет ли грядущий флагман N9 привлечь избалованную публику.