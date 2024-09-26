АвтоВАЗ объяснил, на какие детали сохраняется гарантия после ДТП

АвтоВАЗ объяснил, на какие запчасти гарантия продолжит действовать после ДТП. Во время удара при ДТП могут быть повреждены не только кузовные детали, но также агрегаты. Волжский автозавод объяснил, в каких случаях гарантия на узлы продолжит действовать, а в каких — нет.

© Quto.ru

Так, после проведения восстановительного ремонта заводская гарантия перестаёт распространяться на детали, которые были повреждены в аварии.

«При попадании в ДТП и проведении ремонта в рамках страхового случая гарантийные обязательства изготовителя на автомобиль продолжают действовать, но на узлы и агрегаты, поврежденные при ДТП, гарантия изготовителя утрачивает свою силу», — отметили в пресс-службе производителя.

На АвтоВАЗе напомнили, что гарантия на автомобиль — это обязательства официальных дилеров проводить ремонт или замену компонентов, которые имеют производственные дефекты, а течение определённого срока.

Вся информация о сроках и условиях действия описана в гарантийном талоне. В случае утери сервисной книжки или талона можно получить дубликат документов. Для этого необходимо обратиться к дилеру, описать ситуацию в свободной форме и предоставить копии документов на машину.