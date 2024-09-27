Транспортный налог в 2024 году: главное, что о нем нужно знать

Российские автомобилисты начали получать налоговые уведомления с данными о транспортном налоге. Указанную в них сумму нужно оплатить до 1 декабря 2024 года (исключение сделано для налогоплательщиков, проживающих на отдельных территориях Белгородской, Курской и Оренбургской областей). Рассказываем подробнее, как и на что именно его начисляют, где можно проверить, правильная ли сумма и какие новшества по уплате транспортного налога введены с 2024 года.

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Прежде всего, стоит знать, что налог начисляется не только на легковые и грузовые автомобили, но и на прочие транспортные средства. В их числе автобусы, самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, снегоходы, мотосани, катера, моторные лодки, яхты, гидроциклы, самолеты, вертолеты и прочие воздушные суда, а также водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей.

Платит всегда собственник: если вы отдали своему родственнику или другу автомобиль в пользование, налоговое уведомление все равно придет вам. Именно поэтому не рекомендуется продавать машины по генеральной доверенности. Налог должен будет оплатить тот, на кого зарегистрировано транспортное средство.

Сейчас автомобилисты получили налоговые уведомления, содержащие расчет налогов на имущество физических лиц за налоговый период 2023 года. Так что если вы приобрели машину в этом году, получите уведомление осенью 2025-го.

Важно: налоговое уведомление направляется не позднее 30 дней до уплаты. Приоритетный способ рассылки - в личный кабинет на портале Госуслуг (если его нет, по почте должно прийти заказное письмо). В случае, если вы так ничего и не получили, обязательно обратитесь в налоговую по месту жительства. Возможно, причина в том, что начисленная сумма оказалась менее 300 рублей - в этом случае автомобилисту уведомление не присылают.

В этом году есть новшества. Первое - при расчете налога применен перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей за 2023 год, размещенный на сайте Минпромторга России. К ним применяются повышающие коэффициенты.

Второе - то, что ставки в разных регионах страны отличаются. Поэтому при расчете учитываются изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с законами субъектов РФ по месту нахождения транспортных средств. К примеру в Москве одна лошадиная сила для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. стоит 12 рублей, а в Тюменской области - 10 рублей.

Узнать, какие ставки в вашем регионе, можно на сайте Федеральной налоговой службы.

Как оплатить транспортный налог? Любым удобным способом, указанным в уведомлении: через QR-код, штрих-код, УИН или банковские реквизиты платежа.