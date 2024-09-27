BYD произвела девять миллионов электромобилей и гибридов

Китайская BYD превосходит производительность Tesla. Знаменательное событие произошло накануне на новом заводе в Шэньшане в провинции Гуандун, когда с конвейера сошла юбилейная машина категории New Energy Vehicle (гибриды, электромобили) — новейший гиперкар Yangwang U9.

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В июле 2024 года юбилейным стал BYD Dolphin, который сошёл с конвейера в Таиланде. Эксперты предполагают, что до конца года компания точно способна представить ещё одну миллионную машину. Это рекордные темпы с учётом того, что для своего первого миллиона NEV китайскому бренду потребовалось 13 лет — с 2008 по 2021 годы.

Yangwang U9 оснащён силовой установкой на 1305 лошадиных сил, запас хода — 465 километров, до ста километров в час разгон за 2.36 секунды. Его стоимость почти 240 тысяч долларов. Производитель утверждает, что эта модель — первая массово производимая в Китае, в которой используются детали кузова из углеродного волокна и самая большая в мире карбоновая кабина-монокок. Считается, что этот материал в пять-шесть раз прочнее стали.

Показатели BYD впечатляют. На этом фоне меркнет даже один из мировых лидеров по производству электромобилей — Tesla, которая за 2023 год произвела всего около 1.85 миллиона единиц, 947 тысяч из которых было собрано в Китае. Общие показатели NEV, собранных на заводах BYD в 2023 году, превысили 3 миллиона единиц. С одной поправкой — чистых электромобилей в статистике BYD только 1.6 миллиона, всё остальное — гибриды.