<p>В США разгорается скандал вокруг автомобилей Subaru — владелец <strong>Subaru Crosstrek 2024 года</strong> подал судебный иск против компании из-за серьезного дефекта зеркал заднего вида. Кейтлин Робинсон утверждает, что левое зеркало на ее автомобиле сильно <strong>вибрирует</strong>, делая его практически бесполезным для безопасного вождения. В иске отмечается, что эта проблема может затрагивать и другие модели, включая <strong>Subaru Ascent 2024 года</strong>. После обращения в дилерский центр и замены зеркала проблема осталась нерешенной, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-69147-vladeltsy-subaru-zhalujutsja-na-problemy-s-zerkalami-v-ssha-poleteli-sudebnye-iski" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.ME. </a></p><p>Subaru не предложила других вариантов исправления, что привело к подаче иска. В иске утверждается, что компания<strong> знала о дефекте</strong>, который влияет на безопасность, но не инициировала отзыв. Истец требует возмещения убытков и устранения дефекта для всех пострадавших владельцев автомобилей. Робинсон называет этот дефект «<strong>серьезной угрозой безопасности</strong>», поскольку вибрация зеркал затрудняет точную оценку расстояний и может отвлекать водителей, особенно ночью.</p>