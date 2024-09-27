Пикап Kia Tasman испытали на прочность в арабской пустыне. Kia показала на видео финальные тесты грузовичка в пустыне Аль-Кудра в Объединенных Арабских Эмиратах. Ролик был снят в июле. Воздух разогрелся до 48 градусов Цельсия, однако это не помешало закамуфлированному Tasman нарисовать на песке несколько «пончиков». Kia отмечает, что для пикапа придумали 1777 различных типов испытаний, а число тестовых заездов перевалило за 18 тысяч.

Tasman все еще оклеен пестрой «дизайнерской» пленкой от новозеландского художника, которую показали весной. На всех тизерах представлен вариант с двухрядной кабиной, но сообщалось, что Kia также работает над двухдверной версией. Некоторые даже ждут Tasman-внедоржник: в австралийском офисе Kia считают, что он смог бы посоперничать с Toyota Land Cruiser.

Новинка технически далека от «собрата» по конгломерату Hyundai Santa Cruz: в основу Tasman легла новая рамная платформа. В движение его приводит 2,2-литровый турбодизель, унаследованный от кроссовера Sorento. Пару агрегату составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач.

© Kia

Привод будет как задним, так и полным. Максимальная грузоподъемность — около тонны, а буксировочная способность — 3,5 тонны.

До премьеры осталось недолго: по некоторым данным, она состоится на Международном автосалоне в Джидде (Саудовская Аравия), который пройдет с 29 октября по 2 ноября. Корейские газеты пишут, что продавать названный в честь Тасмании грузовичок будут на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии.