АвтоВАЗ продолжает поддерживать владельцев автомобилей Renault и Nissan

АвтоВАЗ расширил сервисную поддержку автомобилей Renault и Nissan. Например, комплексная диагностика, в рамках которой специалисты сервисного центра проверят 30 пунктов автомобиля, доступна всего за 499 рублей. Такие условия распространяются на любые «Рено», а также постгарантийные «Ниссаны». Если записать на сервис онлайн, есть возможность получить карту помощи Renault Assistance Plus.

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До конца декабря базовое техническое обслуживание будет доступно 5 700 рублей (правда, данная акция недоступна для Москвы и Петербурга). Комплекс услуг включает замену моторного масла, а также основных фильтров — масляного, воздушного и салонного.

При этом владельцы постгарантийных автомобилей Nissan при прохождении техобслуживания или выполнении ремонта на общую сумму более 14 000 рублей, что должно быть зафиксировано заказ-нарядом, получат карту помощи на дорогах Nissan Assistance Plus.

Между тем, АвтоВАЗ опроверг перезапуск производства автомобилей Renault: представитель компании категорично открестился от появившихся слухов.