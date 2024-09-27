В Госдуме не поддержали скидку на транспортный налог для примерных водителей

Государственная дума отклонила законопроект о скидке в размере 50% на транспортный налог для водителей, которые в течение года не привлекались к ответственности за нарушение ПДД. Соответствующий законопроект был представлен в 2023 году вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым ("Новые люди"). По его словам, увеличение числа примерных водителей и снижение количества пострадавших в ДТП позволит снизить бюджетные расходы на оказание медпомощи. В комитете Госдумы по бюджету и налогам считают, что вопросы стимулирования собственников транспортных средств к соблюдению ПДД "не относятся к предмету правового регулирования Налогового кодекса". "Возможность изменения сумм налогов не ставится в зависимость от соблюдения налогоплательщиками положений федеральных законов, устанавливающих обязанности граждан. Таким образом, налоговые льготы не могут вводиться в целях стимулирования собственников транспортных средств к соблюдению норм и правил дорожного движения", — говорится в заключении профильного комитета парламента на законопроект. До этого сообщалось, что Госдума осенью рассмотрит законопроект, предусматривающий введение штрафов за опасное вождение. Если закон будет принят, он вступит в силу с 2025 года. Опасное вождение включает невыполнение требований уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом, перестроение в условиях интенсивного движения при заполненных полосах, а также несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала. Штраф за первое нарушение составит от трех до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев. По словам авторов инициативы, до 80% дорожно-транспортных происшествий происходят из-за агрессивного вождения.

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