Поездки на беспилотном такси Tesla по стоимости будут сопоставимы с общественным транспортом

Роботизированное такси Tesla будет стоить не дороже автобуса. Такое заявление глава компании Илон Маск сделал в одной из социальных сетей. Кроме того, бизнесмен опубликовал слоган We, robot (в переводе «Мы, робот»), который отсылает к будущей премьере нового беспилотника. Презентация под названием Robotaxi пройдет 10 октября на территории киностудии Warner Bros в Лос-Анджелесе.

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Несмотря на то что до мероприятия остается около двух недель, до сих пор точно неизвестно, что за продукт представит Tesla. Ожидается, что компания покажет проект беспилотного такси под названием Cybercab. При этом некоторые инсайдеры полагают, что дело ограничится новым поколением системы полуавтономного управления для серийных электрокаров. Кроме того, существует мнение, что корпорация готовит новую бюджетную модель.

Специалисты считают, что потенциальных инвесторов вряд ли заинтересует прототип автономного такси, которые компании продолжит дорабатывать. С точки зрения бизнеса интереснее будет увидеть новый недорогой электромобиль, который можно будет в ближайшее время запустить в серийное производство.

В середине июня стало известно, что Tesla планирует выпустить три новых электрокара. При этом ни об одной модели нет практически никакой официальной информации.