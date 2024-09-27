Авто Mail: Горьковский автозавод наладит сборку полноприводной «Газели NN». В этом году ГАЗ организаовал производство полноприводного «Соболя» поколения NN. Для этого заводчанам пришлось спроектировать оригинальный модуль независимой подевски спереди, а также совершенно иную раздаточную коробку. Теперь этот комплект можно без особенных трудностей смонтировать на более крупуню «Газель».

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Как уточняет Авто Mail, в новой генерации «Газель» оказалась крупнее «Соболя» сразу на 64 сантиметра: 14 сантиметров дала удлинённая колёсная база, а ещё полметра — увеличенный задний свес кузова.

Как стало известно ранее, за полноприводный «Соболь NN» будут просить 3 615 000 рублей — столько стоит модификация «трёхместный грузовой фургон»: очевидно, что старшая модель окажется дороже.

Обе новинки получат общий силовой агрегат — 2,5-литровый 150-сильный турбодизель, с которым идёт 6-ступенчатая механическая коробка. Но для «Газель» можно будет выбрать одно- или двускатную ошиновку.

Между тем, ранее стало изевестно, что инженеры Горьковского автозавода также разрабатывают переднеприводный грузовик: такой формат машины будет удобен для доставки посылок внутри города.