Все меньше американцев верит в экологичность электромобилей

Всё меньше американцев верит в экологичность электромобилей
Процент приверженцев электркаров в США падает с каждым годом. Исследование компании Ipsos показывает, что американцев, считающих электрокары экологичными, от года к году становится меньше. За два года этот показатель снизился с 63% до 58%. Отмечается, что большинство считающих электромобили вредными для окружающей среды в отличие от машин с ДВС, приходится на тех, кто вообще не собирается приобретать батарейный транспорт.
Те американцы, кто реально планирует покупку электромобиля, убеждены, что это лучшее, что может быть для сохранения экологии. Исследователи считают, что некоторое влияние на мнение общества отказывают СМИ. В местной прессе периодически выходят материалы о так называемом углеродном следе и призывами оценивать экологичность электрического транспорта с учётом воздействия на природу производства не только машин, но и, например, аккумуляторов.
В печатных и онлайн-СМИ очень популярна тема о том, что компенсировать углеродный след и стать действительно «чистыми» электромобили могут после нескольких лет активной эксплуатации. При этом в прессе крайне редко публикуются результаты исследований, доказывающие превосходство электрокаров над машинами с ДВС.
Одна из последних публикаций была посвящена самой «чистой» модели на современном рынке. И это было сказано не в адрес электромобиля, а гибрида Toyota Prius. Как знать, может быть это такая «незаметная» реклама японского производителя.