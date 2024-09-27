Все меньше американцев верит в экологичность электромобилей

Процент приверженцев электркаров в США падает с каждым годом. Исследование компании Ipsos показывает, что американцев, считающих электрокары экологичными, от года к году становится меньше. За два года этот показатель снизился с 63% до 58%. Отмечается, что большинство считающих электромобили вредными для окружающей среды в отличие от машин с ДВС, приходится на тех, кто вообще не собирается приобретать батарейный транспорт.

© Quto.ru

Те американцы, кто реально планирует покупку электромобиля, убеждены, что это лучшее, что может быть для сохранения экологии. Исследователи считают, что некоторое влияние на мнение общества отказывают СМИ. В местной прессе периодически выходят материалы о так называемом углеродном следе и призывами оценивать экологичность электрического транспорта с учётом воздействия на природу производства не только машин, но и, например, аккумуляторов.

В печатных и онлайн-СМИ очень популярна тема о том, что компенсировать углеродный след и стать действительно «чистыми» электромобили могут после нескольких лет активной эксплуатации. При этом в прессе крайне редко публикуются результаты исследований, доказывающие превосходство электрокаров над машинами с ДВС.

Одна из последних публикаций была посвящена самой «чистой» модели на современном рынке. И это было сказано не в адрес электромобиля, а гибрида Toyota Prius. Как знать, может быть это такая «незаметная» реклама японского производителя.