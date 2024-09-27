Трамп планирует сделать немецкие автомобильные компании американскими

Оживить автопромышленность США Трамп собрался за счёт мировых автогигантов. За полтора месяца до выборов Дональд Трамп раздаёт смелые обещания о будущем автомобильной промышленности в США. Он предлагает налоговые льготы для иностранных автопроизводителей, желающих производить свои автомобили на американской земле, и одновременно угрожает высокими пошлинами тем, кто соберётся импортировать их автомобили. Именно этому было посвящено выступление в Саванне в штате Джорджия.

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Основным тезисом стало снижение ставки корпоративного налога с 21% до 15%, но только для «тех, кто производит свою продукцию в США». Трамп так и сказал: «Я хочу, чтобы немецкие автомобильные компании стали американскими автомобильными компаниями. Я хочу, чтобы они построили свои заводы здесь».

«Вот сделка, которую я предложу каждой крупной компании и производителю на Земле — я дам вам самые низкие налоги, самые низкие затраты на энергию, самое низкое бремя регулирования. И свободный доступ к лучшему и самому большому рынку на планете. Но только если вы производите свой продукт здесь, в Америке. И нанимаете американских рабочих для этой работы», — заявил он.

Но ничего из этого не будет, если не случится локализация производства. В этом случае Трамп угрожал огромными пошлинами, что увеличит стоимость продукции. Он также обещал ввести 100-процентную пошлину на «каждый автомобиль, импортируемый из Мексики».

Со всей присущей ему дерзостью он сообщил, что сохранит все американские рабочие места в автопроме США, да ещё и «отнимет рабочие места в других странах», что поможет вернуть «тысячи и тысячи предприятий и триллионы долларов богатства обратно в старые добрые США». Кроме этого, Трамп заявил, что будет рад и китайским производителям, но при одном условии: они тоже должны будут производить свои автомобили в США и с американскими рабочими.

В настоящее время немецкие автогиганты BMW, Mercedes и Volkswagen уже производят большую часть своей продукции в США на своих огромных мощностях. Многие из этих машин предназначены не только для североамериканского рынка, но и на экспорт.